Франция победила Германию 2:0 и вышла в финал домашнего чемпионата Европы

Чемпионат Европы-2016. 1\2 финала.

7 июля 2016 года, четверг. Марсель. Стадион “Велодром”. 64 078 зрителей.

Главный судья – Никола Риццоли (Италия).

Сборная Германии – сборная Франции – 0:2.

Голы: Антуан Гризманн, 45+2 (0:1). Антуан Гризманн, 72 (0:2).

Вот и стали известными две сильнейшие на текущий момент времени сборные Европы. В этот раз таковыми оказались Франция и Португалия. Подопечные Дидье Дешама сумели остановить немецкую футбольную машину, не пустив её в финал домашнего чемпионата. Да, у немцев были некоторые проблемы в составе, главным образом в оборонительных порядках, но сейчас уже об этом мало кто вспоминает в ликующей Пятой республике и горюющей Германии. “Трёхцветные” сумели выжать максимум из представившихся им в матче моментов, забив дважды усилиями Антуана Гризманна. В первом случае он в компенсированное к первому тайму время реализовал пенальти, назначенный за совершенно необязательную игру рукой Бастиана Швайнштайгена. А второй мяч лучший на текущий момент бомбардир турнира (думается, таковым и останется, т.к. Роналду, Нани и Пайе для того, чтобы догнать Гризманна, придётся в финале забивать минимум трижды) забил после неразберихи немцев в обороне, когда обычно “чёткие” германцы дружно откровенно оплошали у собственных ворот.

Безусловно, немногие предполагали, что решающая битва за золотые медали Евро-2016 состоится именно в таком составе. Если по поводу хозяев предположения, конечно, высказывались, то вот португальцы, особенно учитывая их путь к финалу, будут смотреться 10 июля на парижском “Стад де Франс” несколько нежданными гостями Шутка ли, до 1\4 финала “европейские бразильцы” в основное время матча вообще ни разу не выиграли. Франция же, наоборот, по ходу соревнования только разгонялась, и теперь подойдёт к решающей баталии чемпионата явным фаворитом. Шансы на то, что “трёхцветные” повторят своё достижение 22 летней давности, добытое тоже дома Мишелем Платини и компанией, оцениваются сейчас букмекерами ровно в два раза выше, чем у Португалии. Германия, в целом, смотрелась во встрече с подопечными Дидье Дешама лучше них, однако команде Йоахима Лёва катастрофически не везло. Совсем необязательный пенальти, грубый ляп в обороне в эпизоде со вторым голом, собственные промахи из ударных позиций или попадания в каркас ворот, всё это поставило перед “бундесманшафт” шлагбаум, не пропустивший их в финал.

Если перечислять причины, по которым Германия оказалась слабее и проиграла, то в первую очередь следует упомянуть об отсутствии Марио Гомеса. Томас Мюллер, который мог и должен был стать его заменой, со своей ролью не справился, периодически выпадая из игры и действуя, как и другие его партнёры, с нетипичной для немцев очень малой эффективностью. Вдобавок Мюллер не наладил взаимопонимание с Дракслером, и два игрока, не сумев поделить между собой зоны, постоянно мешали друг другу. Потеря Хедиры, который тоже не смог принять участие в матче, оказалась не такой критичной, однако идея Лёва передислоцировать Крооса на позицию под нападающими только сделала её более серьёзной. Швайнштайгер и Джан сумели заменить Хедиру в центре поля, но только в первом тайме, пока контратаки французов до них не доходили. А во второй половине, когда немцы уже уступали в счёте и были вынуждены идти вперёд, разрыв между атакующей группой и всеми остальными футболистами оказался совсем неприличным для команды такого ранга.

Вдобавок уже упоминавшиеся ошибки, а таковых, кроме случившихся в голевых эпизодах, было ещё немало. В двух играх с топовыми соперниками, если вспомнить волейбол в своей штрафной Боатенга в 1\4 финала с итальянцами, немцы откровенно выстрелили себе в ногу. Со “скуадрой адзуррой”, которую не вытащил за уши в финал Буффон, повезло. А вот с Францией, уже нет. Смотреться лучше соперника, иметь больше голевых моментов, но всё равно проиграть – вот что лучше всего характеризует Германию в матче с “трёхцветными”. После поединка расстроенный Лёв заявил, что особенно упрекнуть своих подопечных ему не в чем, так уж случилось. Франция доказала, что умеет прибавить когда требуется, сделала это, де-факто, с первым же топовым соперником на турнире, и теперь с прекрасным настроением и надеждой, подпитываемой поклонниками по всей стране, готовится к финалу чемпионата.

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