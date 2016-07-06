Португалия обыгрывает Уэльс 2:0 и второй раз в своей истории выходит в финал чемпионата Европы

Чемпионат Европы-2016. 1\2 финала.

6 июля 2016 года, среда. Лион. Стадион “Стад-де-Лион”. 55 677 зрителей.

Главный судья – Юнас Эрикссон (Швеция).

Сборная Португалии – сборная Уэльса – 2:0.

Голы: Криштиану Роналду, 50 (1:0). Нани, 53 (2:0).

Первый участником финала Евро-2016 стала сборная Португалии, для которой подобный успех стал вторым в истории (после домашнего финала 2004 года с Грецией, проигранного, к слову). Португальцы, как и Уэльс, до начала турнира не считались его фаворитами и в лучшем случае причислялись к претендентам на медали второго эшелона. Однако именно подопечные Фернанду Санчеша стали одним из двух участников решающего матча. Удивительно, но “европейским бразильцам” для того, чтобы, наконец, одержать свою первую победу на турнире в основное время, понадобилось шесть попыток. И этот успех южан в некоторой степени оказался неожиданным.

На первый план в матче, как и предполагалось, вышла дуэль двух лидеров сборных, Криштиану Роналду и Гарета Бэйла. Первое время казалось, что её выигрывает валлиец, хотя пищи для анализа у наблюдателей было в стартовые 45 минут очень мало. Две команды на пару сподобились за первый тайм потревожить вратарей лишь один раз. В голову начали закрадываться мысли, что с таким настроем у футболистов дополнительного времени не избежать. Однако всё кардинально изменил второй тайм.

Португальцы включили форсаж и в буквальном смысле залетали по полю, сумев за три минуты отправить мяч в сетку ворот “драконов” дважды. Сначала отличился Криштиану Роналду, отличившийся в прекрасном высоком прыжке после подачи Геррейра от углового. Для 31-летнего футболиста этот гол стал знаковым, т.к. он догнал рекордсмена первенств Европы Мишеля Платини по количеству мячей, забитых в финальных этапах турниров. У обоих форвардов их теперь по девять, только вот есть два различия. Француз все свои мячи провёл на победном для “трёхцветных” Евро-1984, а португалец распределил голы на четырёх чемпионатах. Через три минуты автором гола стал Нани, подправивший мяч в противоход Уэйну Хеннеси после не слишком точного удара всё того же Роналду. Уэльс попытался переломить ход игры, но без дисквалифицированного Арона Рэмзи, одного из трёх ключевых игроков валлийцев (наряду с Бэйлом и Робсоном-Кану) ничего сделать не сумел. Да и в защите британская команда ошибалась непривычно для себя много.

Поймавшие кураж португальцы вполне могли довести дело до разгрома, однако больше голов зрители так и не увидели. Португалия во второй раз в своей истории выходит в финал первенства Старого Света, где её соперником будет победитель в футбольной дуэли между Германией и Францией. В отличие от 2004 года, где Фигу, Рикарду, Роналду и компания были фаворитами, но уступили Греции (0:1), 10 июля на “Стад де Франс” они таковыми являться не будут. Что, может быть, послужит команде Фернанду Санчеша только на пользу.

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