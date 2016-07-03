Германия с трудом в серии одиннадцатиметровых побеждает Италию и прорывается в полуфинал Евро-2016

Чемпионат Европы-2016. 1\4 финала.

2 июля 2016 года, суббота. Бордо. Стадион “Стад-де-Бордо”. 38 764 зрителя.

Главный судья – Виктор Кашшаи (Венгрия).

Сборная Германии – сборная Италии – 1:1.

Голы: Месут Озил, 65 (1:0). Леонардо Бонуччи, 78 – с пенальти (1:1).

В серии послематчевых пенальти со счётом 6:5 победила сборная Германии.

Досрочный финал Евро-2016 между Германией и Италией, как его окрестили практически все любители футбола после того, как выяснилась турнирная сетка плей-офф, можно признать выдающимся. И дело не в том, что он был необычайно ярок или богат голами, наоборот, всё в этом плане оказалось без излишеств. Однако для тех, кто ценит в футболе не только крупный счёт на табло, но и его нерв, борьбу характеров и тактик, встреча должна была доставить настоящие удовольствие. Именно рулевых этих двух сборных, Йоахима Лёва и Антонио Конте с полным основанием большинство специалистов считают сильнейшими наставниками идущего чемпионата. Подобная точка зрения вполне оправдана, т.к. и Лёв, и Конте отшлифовали игровой механизм своих коллективов практически до совершенства, доведя его до невероятно высокого уровня организации, выверено сбалансировав все даже самые мелкие детали.

По качеству данный матч стоит признать абсолютно лучшим на турнире. Да и с драматургической составляющей всё было в порядке. Обменявшись забитыми мячами в основное время, авторами которых стал Месут Озил и Леонардо Бонуччи (последний забил с пенальти после совершенно необязательного “волейбольного” фола Боатенга в своей штрафной), соперники перенесли выяснение отношений сначала в дополнительное время, а потом и в серию пенальти, которая получилась невероятно интригующей и с высоким градусом накала. Удача улыбнулась немцам, решающую попытку за которых реализовал молодой Йонас Хектор, наименее известный, пожалуй, игрок из всего состава “бундесманшафт”. А вот умудрённые опытом Мюллер, Озил и Швайнштайгер забить не смогли, не выдержав груза ответственности. Роковой промах (вернее, слишком неудачный удар) нанёс у итальянцев Дармиан, после игры высмеянный в различных социальных сетях и видеохостингах за свою чересчур оригинальную манеру исполнения пенальти.

Великолепная “скуадра адзурра”, вышколенная и мощная, едет домой и теперь начнёт писать новые страницы своей истории с другим наставником вместо уходящего в лондонский “Челси” Антонио Конте. А Германия выходит в полуфинал Евро-2016, где встретится с победителем дуэта Франция – Исландия. Отдельно стоит отметить кадровые потери немцев. По причине дисквалификации в 1\2 финала точно не сыграет Матс Хуммельс, кроме того пока неясна степень повреждений у Сами Хедиры и Марио Гомеса, которые тоже имеют шансы посмотреть полуфинал статистами со скамейки запасных.



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