Франция громит любимцев болельщиков исландцев 5:2 и становится последним полуфиналистом Евро

Чемпионат Европы-2016. 1\4 финала.

3 июля 2016 года, воскресенье. Сен-Дени. Стадион “Стад-де-Франс”. 76 833 зрителя.

Главный судья – Бьорн Кейперс (Голландия).

Сборная Франции – сборная Исландии – 5:2.

Голы: Оливье Жиру, 12 (1:0). Поль Погба, 20 (2:0). Димитри Пайе, 43 (3:0). Антуан Гризманн, 45 (4:0). Кольбейн Сигторссон, 56 (4:1). Оливье Жиру, 59 (5:1). Биркир Бьярнасон, 84 (5:2).

Борьбы в хронологически последнем четвертьфинале Евро-2016 не получилось. Пошумевшие на групповом этапе, а особенно в 1\8 финала (победив 2:1 Англию), исландцы написали эпилог своей сказочной саги на турнире, крупно уступив хозяевам соревнования. Хотя, справедливости ради, позором исход встречи для скандинавов, несмотря на разгром в первом тайме (4:0), назвать нельзя. Второй тайм они так и вообще у “трёхцветных” выиграли, проведя два гола против одного у французов. Началось же всё с того, что на 12-й минуте отличился Жиру, воспользовавшись пасом в свободную зону от Матюиди и пробив в касание точно в “домик” Хальдоурссону, отказавшись от идеи сближения с голкипером. На исходе второй десятиминутки после розыгрыша углового французы удвоили преимущество – Гризманн от флажка выдал отличную подачу на дальнюю штангу, а там Погба, используя все свои внушительные габариты (рост 191 см и вес порядка 85 килограмм), смял пытавшегося противодействовать ему Бедварссона и вколотил футбольный снаряд в сетку.

Забив дважды, на некоторое время подопечные Дидье Дешама приняли решение инициативу отдать, подарив сопернику возможность комбинировать на своей половине поля. Шанс у “викингов” сократить отставание в счёте появился после выброса из аута, ставшего уже у них фирменным приёмом на соревновании. Однако всё тот же Бедварссон, проигравший в эпизоде со вторым голом борьбу Погба, в этот раз не сумел продавить в атаке Умтити и не сумел протолкнуть мяч в сетку Льориса. На некоторое время игра успокоилась, но лишь для того, чтобы в концовке тайма вновь взорваться результативностью. Симпатичные комбинации французов вылились в ещё два взятия ворот северян. Сначала Димитри Пайе бильярдным ударом уложил мяч впритирку с дальней стойкой, окончательно деморализовав исландцев, а потом их совсем уже “тёпленькими” взял спустя минуту Гризманн, получивший вертикальный пас от Жиру и убежавший на рандеву с Халльдоурссоном. Свой шанс форвард реализовал, элегантно перекинув выскочившего навстречу вратаря. 4:0 к перерыву, и подопечные Ларса Лагербека отправились в раздевалку в глубоком нокдауне.

Однако нескольких минут перерыва для того, чтобы прийти в себя, скандинавам хватило. На второй тайм они вышли не сломленными, собранными и готовыми к борьбе. Продемонстрировав яркую игру, настырные исландцы сумели забить дважды, выиграв вторую половину встречи, т.к. “трёхцветные” парировали лишь одним точным ударом Жиру. Не в последнюю очередь в локальном успехе сыграли в свою очередь замены, сделанные Лагербеком – вместо не показавших себя Бедварссона и Арнасона на поле появились Финбогасон и Ингасон, внёсшие некоторый порядок в расстроившиеся было ряды островитян. Сначала в быстрой атаке после прострела отличился Сиггорсон, протолкнувший в шпагате мяч в ближний угол, а потом уже в самой концовке забил Бьярнасон, замкнув на дальней штанге подачу от Скуласона. Между двумя голами исландцев случился и мяч французов, за которых забил после розыгрыша стандарта Жиру и пенальти, несправедливо не назначенный голландским арбитром Бьорном Кейперсом за игру рукой в штрафной Франции Патриса Эвра. Итоговые 2:5, но Исландия покидает турнир с высоко поднятой головой и под аплодисменты зрителей всей Европы, а не только 1\10 части страны, приехавшей поддержать свою сборную непосредственно на континент. Французов же ждёт крайне непростой полуфинал с Германией, в котором, с большой долей вероятности, досрочно выяснится золотой медалист чемпионата Европы-2016.

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