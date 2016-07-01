Уэльс продолжает писать историю, побеждает Бельгию 3:1 и впервые выходит в полуфинал чемпионата Европы

Чемпионат Европы-2016. 1\4 финала.

1 июля 2016 года, пятница. Лилль. Стадион “Пьер Моруа”. 45 936 зрителей.

Главный судья – Дамир Скомина (Словения).

Сборная Уэльса – сборная Бельгии – 3:1.

Голы: Раджа Наингголан, 13 (0:1). Эшли Уильямс, 31 (1:1). Хэл Робсон-Кану, 55 (2:1). Сэм Воукс, 86 (3:1).

Чемпионат Европы продолжает удивлять и радовать поклонников футбола сюрпризами. Ещё не утихли эмоции после сенсационной победы в 1\8 финала исландской дружины над англичанами (собственно, в Исландии празднество не останавливается и по сей на день). Не завершились разговоры об удивительной Португалии, без одной победы в основное время сумевший в буквальном смысле “проползти” в полуфинал Евро, как новую сенсацию преподнёс Уэльс. Да, валлийцы уже всем не раз продемонстрировали, что они хорошо выучены, мощны, а когда в порядке их ударная тройка Бэйл, Рэмзи и Робсон-Кану, ещё и очень опасны. Однако “в длинную”, всё же, до матча с Бельгией их всерьёз как сборную, претендующую на что-то высокое, не рассматривали, списывая все достижения на нечто локальное, временное, случившееся в силу стечения разнообразных обстоятельств.

Теперь придётся признать, что это не так. Уэльс продемонстрировал свою “командность”, усиленную яркими лидерами, вожаками и звёздами. Всю эту гремучую смесь бельгийцы в полной мере прочувствовали на своей шкуре. Хотя, справедливости ради, “красные дьяволы” подошли к матчу с серьёзными потерями в обороне. Экспериментальное сочетание в защите вкупе с неуверенностью и сыграло свою роковую роль в итоговом результате. Попытавшись компенсировать слабину мощным стартом, бельгийцы, следуя плану, поначалу удачно воплотили его в жизнь – уже на 13-й минуте дальним ударом забил Наингголан. Однако проведённый гол сыграл с континентальными европейцами злую шутку. Удовлетворившись малым, они решили отойти назад и попытались всеми силами удержать минимальное преимущество, держа в уме все страхи за собственные тылы. Робко вошедший в игру Уэльс передышкой воспользовался, привёл себя в порядок, подключил волю и сумел вскорости кое-как счёт сравнять: после подачи от углового флажка Рэмзи оборонцы не уследили за Уильямсом и последний чётко использовал свой шанс.

И теперь уже настал черёд сборной Бельгии пребывать в психологически подавленном состоянии, из которого подопечные Марка Вильмотса уже не смогли выбраться до самого финального свистка. Индивидуально футболисты старались, командная игра никуда не делась, однако неуверенность и ошибки в обороне не уводили из головы мысль о том, что “пожар” может случиться в любой момент. Так и произошло, и бельгийцы пропустили ещё дважды от осмелевшего, крепнувшего и наглеющего прямо на глазах Уэльса. Валлийцы вовремя усмотрели проблемы в рядах соперника и грамотно ими воспользовались, дважды забив в контратаках. Теперь весьма любопытно будет взглянуть на подопечных Криса Коулмана в полуфинале, где придётся встретиться с весьма неоднозначными и, возможно, вполне “проходимыми” португальцами. Что же касается Бельгии, то их звёздное поколение в очередной раз пролетело как “фанера над Парижем”, в данном случае, правда, точнее будет сказать, что над Лиллем. Сейчас конечно можно посетовать на невезение и кадровые проблемы, т.к. с оптимальным подбором оборонцев наверняка подобного бардака в защите бы не было. Но история сослагательного наклонения не знает, потому португальцы готовятся к поездке в Лион на полуфинал, а бельгийцы выбывают из турнира в 1\4 финала.

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